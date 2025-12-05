Der Nikolaus steht vor der Tür. In Berlin lädt am Samstag der etwas andere Weihnachtsmarkt in Rixdorf zum Schlendern ein. Beim Nikolauslauf können die Läufer angefeuert werden.

Berlin - Glühwein und gebrannte Mandeln in Neukölln, Wettlaufen am Schlachtensee im Grunewald: Am Nikolaus kommen Weihnachtsmarkt- und Sportfans voll auf ihre Kosten.

Schlendern in Rixdorf

Der beliebte Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt rund um den Richardplatz in Neukölln findet in diesem Jahr zum 51. Mal statt. 130 gemeinnützige Verbände, Gruppen und Vereine bieten an knapp 190 Marktständen Handarbeiten, Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten an. Beleuchtet wird das Treiben von etwa 300 Petroleumleuchten.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag um 17.00 Uhr von Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD). Wer es am Freitag nicht schafft, kann auch am Samstag und Sonntag über den Markt schlendern, am Samstag von 14.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20.00 Uhr.

Der Markt fand im Jahr 1973 erstmals statt. Nur in den Corona-Jahren 2020 und 2021 fiel er aus. Damals wie heute finden dort ausschließlich gemeinnützige Organisationen einen Platz. Die Gewinne kommen vollständig einem guten Zweck zugute. Riesige Fahrgeschäfte und dergleichen findet man dort in der Regel nicht.

Anfeuern am Schlachtensee

Auf der anderen Seite der Stadt geht es am Samstag sportlich zu: Beim 9. Berliner Nikolauslauf laufen Jung und Alt um die Wette. Es gibt mehrere Läufe über verschiedene Distanzen, Start und Ziel befinden sich am Schlachtensee. Wie auf der Internetseite zu lesen ist, kann sich nicht mehr angemeldet werden. Dafür können die Läufer angefeuert werden! Der Start des Hauptlaufs ist für 10.00 Uhr geplant.