Vizemeister SC Magdeburg feiert einen gelungenen Heimauftakt und beherrscht Eisenach klar. Die Thüringer müssen der höheren Qualität der Elbestädter Tribut zollen.

Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat sein erstes Heimspiel in der neuen Saison gewonnen. Gegen den ThSV Eisenach gab es im freundschaftlich geprägten Ostduell vor 6.600 Zuschauern ein 34:28 (17:10). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern, für Eisenach traf Max Beneke mit zehn Toren am häufigsten.

Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für den am Wochenende verstorbenen Harry Jahns, der als Spieler und Nachwuchstrainer für den SCM zahlreiche Titel holte. Magdeburg startete besser, bestrafte Eisenacher Fehler konsequent und führte mit vier Toren (7:3/11.). Eisenach-Trainer Sebastian Hinze nahm seine erste Auszeit, anschließend hielt Beneke die Thüringer aus dem Rückraum in der Partie. Zur Pause führten die Gastgeber dennoch deutlich.

Nur kurzes Eisenacher Aufbäumen

Eisenach kam etwas besser aus der Pause und verkürzte minimal (20:14/36.). SCM-Trainer Bennet Wiegert setzte Torwart Matej Mandic erstmals über längere Strecken ein, sicher auch mit Blick auf die anstehenden komplizierten Aufgaben in Berlin und gegen Paris.

Magdeburg fing sich jedoch wieder und stellte den Pausenabstand wieder her (25:18/43.). Als Magdeburg etwas nachließ, gestaltete Eisenach das Ergebnis etwas freundlicher, mehr war aber nicht drin. Magdeburg trifft am Samstag (15:40 Uhr/Dyn und RBB) auf Meister Berlin, Eisenach empfängt am Sonntag (16:30/Dyn) Melsungen.