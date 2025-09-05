150 Jahre im Einsatz: Wie das Pretziener Wehr auch heute noch Magdeburg und Schönebeck vor Fluten schützt – und was das Bauwerk so einzigartig macht.

Schönebeck - Zum 150-jährigen Bestehen des Pretziener Wehrs (Salzlandkreis) hat Umweltminister Armin Willingmann (SPD) die Bedeutung des Wehrs für den Hochwasserschutz auch heute noch herausgestellt. „Das Wehr war zur Zeit seiner Errichtung wegweisend und ist auch heute noch ganz zentral für den Hochwasserschutz in der Region“, sagte Willingmann. Auch 150 Jahre nach der Inbetriebnahme schütze es im Zusammenspiel mit dem Umflutkanal Siedlungs- und Landwirtschaftsflächen an der Elbe, allen voran die Städte Magdeburg und Schönebeck.

Das Pretziener Wehr wurde zwischen 1871 und 1875 errichtet und ist mit 160 Metern Länge das größte betriebsfähige Schützentafelwehr Europas. Es wurde nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz (LHW) in seiner Geschichte insgesamt 64 Mal geöffnet, zuletzt beim Winterhochwasser 2023/24. Es wurde 2010 vollständig denkmalgerecht saniert und befindet sich nach Angaben des LHW in einem guten Zustand.