Omar Ingi Magnusson verlängerte vorzeitig bis 2028 in Magdeburg

Magdeburg - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat den Vertrag mit dem isländischen Nationalspieler Omar Ingi Magnusson vorzeitig bis 2028 verlängert. Dies gab der Verein unmittelbar vor dem Anpfiff des Bundesliga-Heimspiels gegen die TSV Hannover-Burgdorf bekannt.

Ursprünglich lief der Kontrakt des Rückraumspielers bis 2026. Magnusson war 2020 zum SC Magdeburg gewechselt. Der 28-Jährige gewann seither mit dem Team von Trainer Bennet Wiegert die Meisterschaft, den DHB-Pokal, die Champions League und mehrfach die Club-Weltmeisterschaft.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Magdeburg sehr wohl. Ich spiele bei einem fantastischen Club mit unglaublichen Fans“, sagte Magnusson. „Omar passt mit seinen herausragenden Qualitäten perfekt in unser System, zusammen mit Albin Lagergren fühlen wir uns in den kommenden Spielzeiten auf Rückraumrechts sehr gut aufgestellt“, sagte Wiegert.