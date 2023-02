Kassel - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihr erstes Bundesligaspiel nach der WM-Pause gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson setzte sich am Donnerstagabend bei der MT Melsungen knapp mit 29:28 (18:15) durch. Beim vierten Auswärtssieg in dieser Saison avancierte Nationalspieler Luca Witzke vor 3586 Zuschauern mit sieben Treffern zum besten Werfer des SC DHfK. Moritz Preuss, der Ende Dezember vom amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg nach Leipzig gewechselt war, steuerte bei seinem Pflichtspieldebüt drei Tore bei.

Die über siebenwöchige Spielpause war den Leipzigern zunächst nicht anzumerken. Sie fanden sofort ihren Rhythmus in der Offensive und erzielten insbesondere über ihr schnelles Umschaltspiel große Wirkung. Nach 16 Minuten führten die überzeugend auftretenden Gäste verdient mit 12:8. In der Folge schlichen sich zwar einige Unkonzentriertheiten ins Spiel des SC DHfK ein, die Melsunger schafften es bis zur Pause aber nicht, nennenswert zu verkürzen.

Im zweiten Durchgang ließen die Leipziger dramatisch nach. Sie benötigten über acht Minuten für ihren ersten Treffer und präsentierten sich im Angriff erschreckend ideenlos. Mit starken Paraden verhinderte Mohamed El-Tayar, der zur zweiten Hälfte den angeschlagenen Kristian Saeveraas im Tor ersetzt hatte, allerdings lange Zeit eine Wende. Es dauerte bis zur 48. Minute, ehe die Melsunger erstmals in dieser Partie in Führung gingen (22:21).

In der Schlussphase berappelten sich die Leipziger wieder und wandelten einen 26:27-Rückstand mit drei Treffern binnen einer Minute in eine 29:27-Führung um (58.). 49 Sekunden vor Schluss hatte Timo Kastening die Chance, per Siebenmeter für Melsungen auszugleichen. Der Nationalspieler scheiterte jedoch am eingewechselten Saeveraas. So brachten die Gäste den Sieg über die Zeit.