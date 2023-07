Leipzig - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich für die neue Saison mit einem weiteren Rückraumspieler verstärkt. Andri Rúnarsson wechselt für die neue Spielzeit vom isländischen Vizemeister Haukar Hafnarfjörður nach Leipzig und soll für noch mehr Optionen auf der Spielmacher-Position sorgen, teilten die Leipziger am Dienstag mit. Der 20-jährige Sohn von DHfK-Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson kommt damit zurück in die Messestadt, nachdem er vier Jahre in der Handball-Akademie des SC DHfK ausgebildet worden war. Beim TBV Stuttgart spielte Rúnarsson in der Saison 2021/222 bereits in der Bundesliga.

Als Regisseur führte Rúnarsson die isländische U21-Nationalmannschaft kürzlich zur ersten WM-Medaille im Juniorenbereich. Zuvor hatte er schon entscheidenden Anteil am Einzug seiner Mannschaft Haukar Hafnarfjörður ins isländische Pokalfinale sowie Endspiel der Playoffs.