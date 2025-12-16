Aus unbekannter Ursache gerät ein Sattelzug in den Gegenverkehr. Er kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug - mit schweren Folgen.

Dessau-Roßlau - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind zwei Sattelzüge kollidiert. Dabei kam ein 28-jähriger Fahrer ums Leben, ein 40-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte, war der 40-Jährige auf der Bundesstraße 183 aus Köthen in Richtung Autobahn 9 unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Dessen Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der 40-Jährige wurde per Rettungshubschrauber schwerstverletzt in ein Krankenhaus geflogen. An den Zugmaschinen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.