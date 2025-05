Halle - Beim Rückwärtsfahren auf einem Rastplatz an der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz hat ein Sattelzug einen Biker erfasst und tödlich verletzt. Der 45-Jährige aus Hessen saß auf seiner stehenden Maschine und wurde unter einem Reifen des Sattelanhängers eingeklemmt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme blieb der Rastplatz Rohnetal Süd in Fahrtrichtung Leipzig zeitweise geschlossen.