Ein Sattelzug kommt von der Straße ab - dumm nur, dass direkt daneben ein Kanal verläuft. Der Fahrer kippt mit dem Fahrzeug ins Wasser. Warum die Bergung sich schwierig gestaltet.

Rhauderfehn - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Leer ist ein Sattelzug kopfüber in einem Kanal gelandet. Der 72 oder 73 Jahre alte Fahrer wurde verletzt - wie schwer, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Der Mann wurde geborgen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Transporter aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Sattelzug kippte dann in den Kanal, weitere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen. Zur Bergung wurde ein Kran eingesetzt, wegen der Größe des Sattelzuges sei diese aber schwierig und langwierig, sagte eine Polizeisprecherin. Aus der Zugmaschine laufe Öl aus.