Wunstorf - Auf der Autobahn 2 bei Wunstorf (Region Hannover) hat ein Sattelzug gebrannt und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das Feuer am späten Montagabend führte zwischen Wunstorf-Luthe und Wunstorf-Kolenfeld zu einer zweistündigen Vollsperrung der A2 in Richtung Dortmund, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge explodierten aus zunächst unbekannter Ursache die mit Flüssiggas befüllten Tanks des Lastwagens. Der Fahrer habe den Sattelzug noch rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen können, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging, hieß es. Er blieb unverletzt. Eine weitere Person sei durch Splitter der Explosion leicht am Arm verletzt worden.

Das Fahrzeug, das mit Sportgeräten und Sanitätsartikeln beladen war, brannte laut Polizei vollständig aus. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.