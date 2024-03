Göttingen - Der Laborzulieferer Sartorius zahlt an seine Aktionäre 50,7 Millionen Euro an Dividende aus. Das hat die Hauptversammlung des Göttinger Dax-Konzerns am Montag mehrheitlich beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Pro Vorzugsaktie sollen 74 Cent und je Stammaktie 73 Cent ausgezahlt werden - nur etwa halb so viel wie im Vorjahr: Für 2022 hatte Sartorius noch 1,43 Euro je Stammaktie und 1,44 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet.

Der Umsatz des Unternehmens war im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr sank er um 16,6 Prozent auf gut 3,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) fiel auf 963 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein bereinigte Konzerngewinn von 339 Millionen Euro.

Nach einem Boom in der Coronapandemie 2023 erholt sich Sartorius nach eigene Angaben von einem Nachfrageeinbruch, der die Geschäfte unerwartet lange lahmen ließ. Für dieses Jahr peilt Sartorius ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich an.