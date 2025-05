In einem ehemaligen Seniorenheim in Neukölln entsteht eine Flüchtlingsunterkunft. Die Umbauten sind durch, die Möbel fehlen noch. Ein Termin für den Start ist inzwischen absehbar.

Flüchtlingsunterkunft in Neukölln: Umbauten sind beendet

Flüchtlinge in Berlin

Für geflüchtete Menschen entsteht an der Sonnenallee in Neukölln eine neue Gemeinschaftsunterkunft. (Symbolbild)

Berlin - Die Umbauarbeiten an der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an der Sonnenallee in Neukölln sind inzwischen abgeschlossen. Die Unterkunft soll voraussichtlich ab 1. September genutzt werden, wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) auf dpa-Anfrage mitteilte. Zuletzt sei die Heizungsanlage instand gesetzt worden. Nun müssten die Räume noch ausgestattet und möbliert werden.

Das Gebäude, in dem zuvor über viele Jahre lang ein Seniorenpflegeheim untergebracht war, ist bereits offiziell ans LAF übergeben worden. In der neuen Unterkunft sind 290 Plätze für Flüchtlinge entstanden.

Den Angaben zufolge stehen für die künftigen Bewohner 101 unterschiedlich große Zimmer für jeweils zwei oder drei Personen zur Verfügung, teilweise mit angeschlossenem Sanitärbereich.

Vor dem Start gibt es einen Tag der offenen Tür

In der neuen Gemeinschaftsunterkunft sollen sowohl Familien als auch Einzelpersonen untergebracht werden, die bisher in Aufnahmeeinrichtungen oder Notunterkünften lebten.

In dem Gebäude gibt es Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsbäder und im ersten Obergeschoss Büro- und Beratungsräume für den Betreiber.

Bevor die Unterkunft ab Anfang September genutzt wird, soll es einen Tag der offenen Tür für die Nachbarschaft geben, damit sich die Anwohner ein Bild von der Einrichtung machen können, wie das Landesamt ankündigte. Der Termin werde derzeit mit dem Bezirk abgestimmt.