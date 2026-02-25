Dass der Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten von Grund auf saniert werden muss, steht seit langem fest. Jetzt gibt es erstmals Zahlen zu den geplanten Kosten und zu Dauer der Baumaßnahmen.

Berlin - Die anstehende grundlegende Sanierung des Berliner Amtssitzes des Bundespräsidenten soll mindestens 601 Millionen Euro kosten. Davon entfallen 146 Millionen Euro für die Arbeiten am Schloss Bellevue, wie das Bundespräsidialamt mitteilte. 120 Millionen Euro werden für die Sanierung des dazu gehörenden Verwaltungsbaus veranschlagt, in dem die rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht sind.

Für den Abschluss aller Arbeiten ist den Angaben zufolge ein Zeitraum von acht Jahren vorgesehen. Damit muss, wer immer im März kommenden Jahres die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antritt, seine gesamte Amtszeit von fünf Jahren in einem Ausweichquartier verbringen. Dieses ist bereits fast fertig.

Zusätzlich zu den Baukosten von 601 Millionen Euro ist eine Reserve von 188 Millionen Euro für mögliche, noch nicht bekannte Risiken und 71 Millionen Euro als Vorsorge für Baupreissteigerungen vorgesehen.

Undichtes Dach und nicht funktionierende Lüftungsanlage

Die Sanierung wird wegen zahlreicher baulicher und technischer Mängel sowie gestiegener Anforderungen etwa an Sicherheit, Brandschutz, Energieeffizienz und Barrierefreiheit erforderlich. Im Schloss Bellevue ist beispielsweise das Dach undicht, die Lüftungsanlagen funktionieren nicht mehr richtig, die Fenster sind nicht einbruchs- und schusssicher, an der Fassade zeigen sich Risse und an den Geschossdecken Korrosion.

Die weiteren Kosten verteilen sich nach Angaben des Bundespräsidialamts auf den Neubau der Hauptwache und der Technikzentrale (173 Millionen Euro) sowie auf Maßnahmen zum Erhalt der denkmalgeschützten Parkanlage und zur Erneuerung der technischen Infrastruktur (162 Millionen Euro). Künftig sollen das Schloss Bellevue und der Verwaltungsbau fast klimaneutral betrieben werden.