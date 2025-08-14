Vor wenigen Tagen wurden einige Gegenstände aus einer Kirche in Schilda gestohlen. Nun sind sie an einem ungewöhnlichen Ort wieder aufgetaucht.

Uebigau-Wahrenbrück - Nachdem vor einigen Tagen Diebe in einer Kirche in Schilda (Landkreis Elbe-Elster) in einer Kirche diverse Gegenstände gestohlen haben, sind diese wieder aufgetaucht. Die „sakralen Gegenstände“ seien in einem nahegelegenen Bachlauf in einer Tasche entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Zeuge war auf die Tasche aufmerksam geworden.

Es handelt sich nach Polizeiangaben um die Gegenstände, die am Sonntag aus der Kirche in Schilda gestohlen worden waren. Dazu zähle etwa ein Kelch, sagte der Polizeisprecher. Die Gegenstände wurden erst sichergestellt und dann der Kirche zurückgegeben. Die Polizei ermittelt nun.