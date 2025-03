Walsrode - Die erste Flugshow der Saison hat Hunderte Besucher in den Weltvogelpark Walsrode gelockt. „Das Wetter ist gut, der Parkplatz füllt sich“, sagte Sprecherin Janina Ehrhardt. Weißkopfseeadler und verschiedene Papageien fliegen dabei von einem Trainer zum anderen über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Bis zu 15 Papageien sind dann gleichzeitig am Himmel zu sehen.

Mit einem neuen Konzept nach geografischen Gesichtspunkten geht der Park in die Saison. „Wir haben umgestaltet, alle Kontinente haben ihre Orte“, erklärte die zoologische Leiterin Stefanie Alonso, „das zieht sich wie ein roter Faden durch den Park“. Zusammen mit entsprechenden Pflanzen und neuer Beschilderung gebe es ein stimmiges Bild.

So wurde die Amerika-Ecke mit Greifvögeln gestaltet, für Australien stehen viele Sittiche und ein Buschhuhn, für Afrika unter anderem Madagaskar-Arten. Eine regionale Ecke der Heidelandschaft mit einheimischen Arten und Moorschnucken - eine kleine Landschafrasse - soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden.

Der Park beherbergt mehr als 4.000 Vögel aus 600 verschiedenen Arten aus aller Welt in einer 24 Hektar großen Garten- und Erlebnislandschaft. Neu dabei ist das italienische Rebhuhn – in der Natur gilt diese Unterart des Rebhuhns als ausgestorben.

Erstmals auch im Winter geöffnet

Ein Großteil der Bereiche des Parks war erstmals auch an den Wochenenden im Winter zugänglich. Besonders die Indoor-Attraktionen wie die Paradieshalle, das Papageienhaus und die Nachtwelten luden zum Entdecken tropischer Arten ein. „Das hat sich gelohnt und super geklappt über unseren Online-Verkauf“, sagte Ehrhardt. Die Eintrittspreise seien niedriger als in der warmen Jahreszeit gewesen.

Viele Tier- und Freizeitparks öffnen ihre Tore erst Anfang April, darunter der Serengeti-Park Hodenhagen und der Heide-Park in Soltau. Am Baumwipfelpfad „Heide Himmel“ im Wildpark Lüneburger Heide wird am nächsten Wochenende das Frühlingserwachen gefeiert. Mit Musik und Mitmachaktionen wird die Waldentdecker-Tour angeboten.