Die Hauptstädter haben die verkorkste Vorsaison abgehakt und gehen zuversichtlich in die neue DEL-Spielzeit. Zum Auftakt am Freitag wartet mit dem Vizemeister bereits eine anspruchsvolle Aufgabe.

Berlin - Auf die Eisbären Berlin wartet zum Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gleich ein echter Prüfstein. „Ich glaube, das wird einer der größten Tests, die wir in dieser Saison erleben werden“, sagte Nationalspieler Marcel Noebels mit Blick auf das Heimspiel gegen den Vizemeister ERC Ingolstadt am Freitagabend (19.30 Uhr/ Magenta Sport).

„Für mich ist Ingolstadt weiterhin eine Top-fünf-Mannschaft - aber weil wir genau das Gleiche wollen, wäre es schön, wenn wir direkt ein Zeichen setzen könnten“, sagte der 31 Jahre alte Angreifer nach dem Training am Donnerstag. „Ich gehe aber davon aus, dass wir unser bestes Spiel abrufen müssen, um überhaupt punkten zu können.“

Die Voraussetzungen sind für die Hauptstädter jedenfalls positiv: Im Laufe der Vorbereitung fand der gründlich umgebaute Kader immer besser zusammen, die letzten drei Testspiele wurden allesamt gewonnen. „Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gut vorbereitet“, sagte Noebels. „Ich freue mich, dass wir jetzt endlich in den Startlöchern sind.“

Die enttäuschende Vorsaison, in der der DEL-Rekordmeister die Playoffs verpasste, ist für ihn längst abgehakt. „Das ist Geschichte“, betonte Noebels. „Jetzt ist für uns ein neuer Start da, den wir positiv bestreiten möchten - und hoffentlich direkt am Anfang Punkte sammeln, die uns auf dem langen Weg der Saison helfen werden, vielleicht direkt oben mitzuschwimmen.“

Zuversichtlich stimmt die Berliner zudem, dass sie kaum Personalsorgen plagen: Lediglich der angeschlagene Neuzugang Patrice Cormier wird voraussichtlich am Freitag fehlen.