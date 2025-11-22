Huskys und andere Schlittenhunde laufen auch abseits skandinavischer Gefilde um die Wette. Die Saison der Schlittenhunde-Rennen hat in Brandenburg begonnen - erst einmal ohne Schnee.

Noch ohne Schnee - das Schlittenhunde-Rennen in der Lausitz am Wochenende.

Spremberg - Huskys und andere Schlittenhunde starten in die Saison: Bei einem Wettkampf in Spremberg in der Lausitz gingen Teams aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Österreich an den Start. 85 Startplätze wurden bei dem bis Sonntag dauernden Schlittenhunderennen vergeben, wie der Organisator Erhard Feickert vom Lausitzer Sportverein reinrassiger Schlittenhunde am Nachmittag sagte. Gefahren wird mit Wagen statt mit Schlitten.

Am kommenden Wochenende (29./30.11.) steht ein Schlittenhunde-Rennen in Klaistow im Kreis Potsdam-Mittelmark an. Dann treten mehr als 300 Starter aus fünf Nationen mit rund 600 Hunden an, wie die Organisatoren ankündigten.

Schnee dürfte dann auch dort noch nicht liegen. Laut Feickert fahren viele Teams ab Dezember ins schneereiche Schweden, wo Rennen angeboten werden.