Dortmund - Borussia Dortmunds Coach Nuri Sahin bewertet die Ernennung von Thomas Tuchel zum neuen Nationaltrainer Englands positiv. „Ich kann dem englischen Verband nur zu einem fantastischen Trainer gratulieren. Ich halte von Thomas extrem viel als Trainer und weiß, dass er dieser Mannschaft definitiv etwas geben kann“, kommentierte der 36-Jährige, der unter der Regie von Tuchel (2015 bis 2017) in Dortmund Profi war.

Der FSV Mainz 05, bei dem Tuchel seine Profitrainer-Karriere begann, wünschte dem Ex-Coach auf der Plattform X „viel Erfolg“ für die neue Aufgabe. Mit Blick auf das lange Warten der Engländer auf den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 schrieb Mainz zudem: „Er weiß, wie man einen Pokal in die Höhe stemmt.“ Mit dem Club hatte Tuchel 2009 den Meistertitel bei den A-Junioren gewonnen.

Tuchel soll die Three Lions ab Januar übernehmen und zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. Die Engländer hatten nach dem Ende der achtjährigen Amtszeit von Gareth Southgate im Anschluss an die EM-Finalniederlage gegen Spanien nach einem neuen Cheftrainer gesucht. Für den 51-jährigen Tuchel, der neben Dortmund und Mainz auch den FC Bayern, FC Chelsea und Paris Saint-Germain trainiert hatte, ist es der erste Job als Nationalcoach.