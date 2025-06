Auf dem Parteitag am Wochenende in Dresden wollen die Sozialdemokraten die Weichen für die Zukunft stellen. Auch prominenter Besuch wird erwartet.

Die bisherige Doppelspitze möchte sich am Samstag in Dresden zur Wiederwahl stellen.

Dresden - Die sächsische SPD will am heute auf ihrem Landesparteitag in Dresden einen neuen Vorstand wählen. Die bisherigen Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann treten erneut als Doppelspitze an. Gegenkandidaten sind bisher nicht bekannt. Der Hoyerswerdaer Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh sowie Sophie Koch bewerben sich für die Posten der Stellvertreter. Zum Landesparteitag wird am Samstagnachmittag als Redner auch SPD-Vorsitzender und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erwartet.

Die Partei will zudem zwei Leitanträge diskutieren, die sich unter anderem mit einem wirtschaftlichen Aufschwung und gesellschaftlichen Zusammenhang beschäftigen. Bei der jüngsten Landtagswahl am 1. September 2024 kam die SPD auf 7,3 Prozent der Stimmen - sie bildet derzeit zusammen mit der CDU eine Minderheitsregierung in Sachsen.