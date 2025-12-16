Während Sachsens Arbeitsmarkt schrumpft, melden Leipzig und Dresden Zuwächse. Besonders in den Landkreisen Zwickau und Mittelsachsen gingen viele Jobs verloren.

Arbeitsplatzgewinne gab es - wie schon 2023 - ausschließlich in Leipzig und Dresden. (Symbolbild)

Kamenz - Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen ist 2024 im Jahresdurchschnitt erneut gesunken. Landesweit verringerte sie sich um 0,3 Prozent oder rund 5.400 Personen gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Arbeitsplatzgewinne gab es demnach - wie schon 2023 - ausschließlich in Leipzig und Dresden.

Leipzig verzeichnete ein Plus von 6.500 Erwerbstätigen (+1,8 Prozent), Dresden gewann rund 2.000 Beschäftigte (+0,6 Prozent) hinzu. In Chemnitz sowie in allen sächsischen Landkreisen ging die Zahl der Erwerbstätigen dagegen zurück. Die größten Verluste meldeten die Landkreise Zwickau und Mittelsachsen mit jeweils rund 2.500 beziehungsweise 2.400 Personen.

Auch im Zehnjahresvergleich seit 2014 zählen Leipzig und Dresden zu den größten Gewinnern. Leipzig legte um knapp 15 Prozent zu, Dresden um fast elf Prozent, während Sachsen insgesamt auf ein Plus von 2,9 Prozent kam.

Unter den Landkreisen konnten nur Görlitz, die Sächsische Schweiz, Leipzig sowie Nordsachsen zulegen, am stärksten Nordsachsen mit 3,7 Prozent. Chemnitz verlor seit 2014 leicht an Erwerbstätigen, besonders deutlich war der Rückgang in Mittelsachsen.

Die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen sank 2024 in allen sächsischen Kreisen. Zugleich nahm die marginale Beschäftigung landesweit sowie in sieben Landkreisen zu - mit dem stärksten Anstieg im Landkreis Bautzen.