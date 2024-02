Sachsen will ganzjährig Urlaubermagnet sein

Dresden - Sachsen möchte künftig das ganze Jahr über Touristen anlocken - auch ins Erzgebirge. Diese Region sei nicht nur als Weihnachtsland und zum Wintersport geeignet, man könne dort auch über blühende Bergwiesen wandern, sagte Jörg Markert, Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen, am Dienstag in Dresden. „Urlaub in der Natur und mit der Natur wird immer wichtiger.“ Es gebe einen Trend zum Inlandstourismus, die Menschen entdeckten ihre Heimat wieder. Das gelte es zu nutzen.

Das Kabinett hatte am Dienstagvormittag den „Masterplan Tourismus Sachsen“ als neue Strategie für die Branche verabschiedet. Er gibt die strategischen und fachlichen Ziele der Regierung im Bereich Tourismus für die kommenden Jahre vor. „Konkret wollen wir die Gästezahlen noch einmal steigern und die Gästezufriedenheit weiter erhöhen. Wir wollen wachsen in Qualität und Quantität“, sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Kern des Masterplans sind sieben Handlungsfelder: Tourismusmarketing, Finanzen und Verantwortung, Ganzjahrestourismus, Fachkräfte, Nachhaltigkeit, Mobilität und Digitalisierung.