In Sachsen wird es in den kommenden Tagen hochsommerlich heiß. Zudem steigt mit der Trockenheit auch die Waldbrandgefahr.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich auf eine längere Hitzephase einstellen. Bis einschließlich Donnerstag werden Höchsttemperaturen von mehr als 30 Grad erwartet, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Da zunächst nicht mit Regen zu rechnen ist, steigt auch die Waldbrandgefahr.

Bis zu 35 Grad und tropische Nächte

An diesem Wochenende bis einschließlich Montag werden demnach Temperaturen von gut 30 Grad Celsius erwartet. „Die echte Hitze mit bis zu 35 Grad kommt von Dienstag bis Donnerstag“, sagte der Meteorologe Oehmichen. Dann werden auch die Nächte nicht mehr wirkliche Abkühlung bringen. Von tropischen Nächten sprechen die Experten, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht mehr unter 20 Grad absinken.

Mit Niederschlag ist bis Donnerstag nicht zu rechnen, erst dann erwarten die Meteorologen eine Kaltfront, die mit der Hoffnung auf Regen verbunden ist.

Waldbrandgefahr steigt deutlich an

In der Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst wird für diesen Samstag die dritthöchste von fünf Waldbrandgefahrenstufen angegeben. Die Gefahr steigt täglich an. Bis Dienstag erwarten die Experten für den Großteil Sachsens eine hohe, in einigen Landkreisen sogar die höchste Waldbrandgefahr (Stufe 5).

Bei den Stufen 4 und 5 wird empfohlen, die betroffenen Waldgebiete zu meiden. Wer dennoch in den Wäldern unterwegs ist, darf die Hauptwege nicht verlassen. Die Landkreise können zusätzliche Beschränkungen erlassen. Die häufigste Ursache von Waldbränden im Freistaat ist Fahrlässigkeit - etwa wenn achtlos weggeworfene Zigaretten auf trockenen Böden einen Brand auslösen.