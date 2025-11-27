Dresden - In Sachsens Haushalten sind im vergangenen Jahr rund 1,61 Millionen Tonnen Abfälle angefallen. Das entspreche etwa 397 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Kopf, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in seiner Abfallbilanz mit. Das seien zwei Kilogramm mehr als noch 2023. Im Schnitt entsorgte demnach jeder Mensch im Freistaat im vergangenen Jahr 121 Kilogramm Restabfall, 172 Kilogramm Wertstoffe, 28 Kilogramm Sperrmüll sowie 76 Kilogramm Bioabfall.