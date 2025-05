In Sachsen sind zwar 1.000 Menschen weniger ohne Arbeit als noch vor einem Monat. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht.

Sachsen: Höchste Arbeitslosenzahl in einem Mai seit 2016

Lage am Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote liegt in Sachsen aktuell bei 6,8 Prozent. (Archivbild)

Chemnitz - Seit fast einem Jahrzehnt hat es in Sachsen nicht mehr so viele Arbeitslose in einem Mai gegeben wie zuletzt. Zwar fiel die Zahl der Menschen ohne Job gegenüber dem Vormonat um 1.000 auf nun rund 147.000, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im Jahresvergleich waren es aber 9.400 mehr.

Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,8 Prozent - ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Dem Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, zufolge war der Rückgang von April auf Mai der niedrigste der vergangenen zwanzig Jahre. Er sieht die Arbeitsmarktlage von hoher Unsicherheit geprägt. Bei den Unternehmen gebe es eine verhaltende Einstellungsbereitschaft, zudem seien mehr Menschen entlassen worden: „Deshalb erreicht die Arbeitslosigkeit in einem Mai aktuell den höchsten Stand seit 2016“, sagte Hansen. Stichtag für die Arbeitslosenzahlen war der 10. Mai.