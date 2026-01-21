Ein Polizeibeamter aus Sachsen-Anhalt hält ein Smartphone mit der App „resQnect“ an der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau in der Hand.

Dessau-Roßlau - Es ist ein weiterer Schritt bei der Digitalisierung der Landespolizei in Sachsen-Anhalt: Eine neue App auf den Dienst-Smartphones soll die Kommunikation zwischen Einsatzkräften und den Lage- und Führungszentren unterstützen. „ResQnect“ schaffe Übersicht über den aktuellen Einsatz und verbessere die Zusammenarbeit, so das Innenministerium. Dahinter stehe der wachsende Bedarf, Einsatzkräfte digital und mobil zu vernetzen, um schneller und effizienter auf Einsätze und in Einsätzen reagieren zu können.

Relevante Informationen wie der Weg zum Einsatzort und weitere Informationen könnten direkt auf den Displays der Einsatzfahrzeuge angezeigt werden, so das Ministerium weiter. Auch Bild- und Textdateien könnten übertragen werden. Das Konzept des „Interaktiven Funkstreifenwagens“ werde so weiterentwickelt.

In der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau wurde die App im November vergangenen Jahres unter realen Bedingungen getestet. „Die Testphase hat bestätigt, dass "resQnect" die Aufgabenbewältigung im Streifen- und Einsatzdienst erleichtert und die Möglichkeiten insbesondere im Bereich der Kommunikation und Informationssteuerung erweitert“, teilte das Ministerium mit. Die Rückmeldungen aus der Pilotphase flössen in die Weiterentwicklung ein.

Über mehr als 6.300 Smartphones verfügt die Landespolizei den Angaben zufolge derzeit. Die App komme für rund 2.500 Einsatzkräfte im Streifendienst zur Kommunikation mit den Lage- und Führungszentren zur Anwendung.