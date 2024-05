Halle - Sachsen-Anhalts Industrie ist zuletzt deutlich geschrumpft. Im vergangenen Jahr erzeugte das Verarbeitende Gewerbe und der Bergbau industrielle Produkte mit einem Produktionswert von rund 46,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Demnach habe es einen realen Rückgang von rund neun Prozent im Vergleich zu 2022 gegeben. In dem Jahr war aufgrund der gestiegenen Erzeugerpreise ein Allzeithoch beim Produktionswert der Industrieproduktion in Sachsen-Anhalt erreicht worden.

Die Gründe für den Rückgang nannten die Statistiker nicht. Sie betonten jedoch, dass die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland 2023 fast stabil geblieben waren.