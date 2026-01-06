Genügend Schnee und das auf lange Sicht: Im Harz kommen Wintersportler und Ausflügler gerade voll auf ihre Kosten. An den optimalen Bedingungen ändert sich erst einmal nichts - im Gegenteil.

Wernigerode - Anhaltendes Winterwetter mit Schnee und Dauerfrost hat die Sachsen-Anhalter am Dreikönigstag in den Oberharz gelockt. Zahlreiche Menschen nutzten am letzten Tag der Winterferien noch einmal die optimalen Bedingungen zum Rodeln, Skilanglaufen oder Spazierengehen, sagte Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH der Deutschen Presse-Agentur. „In der Ortslage Schierke liegen aktuell gut 50 Zentimeter Schnee. Alle Rodelbahnen sind offen und die Loipen sind gespurt“, sagte er. „Und das wird mit Blick auf die Wettervorhersage auch erst einmal so bleiben. Das ist das Schöne.“

Wandern mit Schneeschuhen

Meling zufolge können rund um den zu Wernigerode gehörenden Wintersportort Schierke dank der passenden Verhältnisse auch geführte Schneeschuhwanderungen abseits der Wege angeboten werden. Ab 31. Januar soll es die Wintersportwochen geben - in Sachsen-Anhalt beginnen an diesem Tag die einwöchigen Winterferien. Doch nicht nur Schierke war am Feiertag voller Ausflügler, auch in Wernigerode waren etwa Cafés und Museen gut besucht. „Wir sind mit einem Besucheransturm perfekt ins neue Jahr gestartet“, sagte Meling.

Ski und Rodel gut

Nach Angaben des Harzer Tourismusverbandes in Goslar sind ein Großteil der Loipen im Harz gespurt, etwa rund um Schierke, Braunlage und Altenau (beides Niedersachsen). Auch viele Rodelbahnen sind präpariert, ebenso die Anlagen und Lifte für Freunde des Skifahrens, wie es hieß. Und das ist nicht von kurzer Dauer, denn Ende der Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst mit teils kräftigen und länger anhaltenden Schneefällen sowie frostigen Temperaturen.