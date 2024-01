Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel.

Magdeburg - Auf Sachsen-Anhalts jüngste Ausschreibungsrunde für Lehrkräfte haben sich überwiegend Seiteneinsteiger beworben. Zudem gab es auf 166 der 562 ausgeschriebenen Stellen keine Bewerbungen, wie das Bildungsministerium auf Nachfrage in Magdeburg mitteilte. Demnach meldeten sich 436 Bewerberinnen und Bewerber, 97 von ihnen waren ausgebildete Lehrkräfte. Eingerechnet wurden Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Lehrkräfte mit erstem Staatsexamen und Ein-Fach-Lehrkräfte. 339 Bewerberinnen und Bewerber waren Seiteneinsteiger.

Die zusammen 436 Interessenten gaben laut Ministerium 1813 Bewerbungen für die ausgeschriebenen Stellen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ab. Mehrfachbewerbungen sind üblich. Die Ausschreibungsrunde war im November gestartet worden und lief bis zum 21. Januar. Die nächste Ausschreibungsrunde folgt voraussichtlich am 1. Februar bis Ende des Monats.

Auf die Frage, wie viele Lehrkräfte in diesem Jahr eingestellt werden sollen, antwortete das Bildungsministerium: „Als realistisch anzunehmende Größe eines Einstellungspotenzials im laufenden Kalenderjahr kann man sich gut an den Vorjahren orientieren, in denen immer ca. 900 bis 1000 Lehrkräfte eingestellt wurden.“