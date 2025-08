Magdeburg - Beschäftigte in Sachsen-Anhalt sollen demnächst mehr Möglichkeiten bekommen, Bildungsurlaub zu nehmen. Neben beruflichen Themen können in Zukunft auch politische Themen oder ehrenamtliche Qualifizierungen für Bildungsurlaub genutzt werden, sagte Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm. „Es geht um lebenslanges Lernen, es geht um Zukunftsfähigkeit.“ In der Regel stehen Beschäftigten in Sachsen-Anhalt fünf freie Tage zusätzlich als Bildungsurlaub pro Jahr zur Verfügung.

Staatssekretär: „Politische Bildung und Ehrenamt sind kein privates Hobby“

Neben der Erweiterung der Themen sei es jetzt auch möglich, den Bildungsurlaub flexibler zu beantragen, sagte Böhm. Also nicht mehr nur fünf Tage am Stück, sondern auch an einzelnen Tagen und außerdem auch als digitale Fortbildung. Die Landesregierung stimmte über den Gesetzentwurf ab, der noch vom Landtag beschlossen werden muss. Das neue Gesetz soll ab dem 1. September 2026 gelten. Das Gesetz sei unter anderem mit Arbeitgebern und Gewerkschaften abgestimmt worden. Es habe dabei auch kritische Stimmen gegeben, sagte Böhm. Aber: „Die politische Bildung und Ehrenamt sind kein privates Hobby.“ Auch Arbeitgeber müssten dazu beitragen.

Bislang würden die Möglichkeiten des Bildungsurlaubs von den Beschäftigten in Sachsen-Anhalt allerdings kaum genutzt, zeigte sich Böhm enttäuscht. Teilweise sei die Zahl der Anträge pro Jahr zweistellig - für das gesamte Land. Nicht einmal 100 Beschäftigte würden das Angebot im Jahr annehmen.