Handwerkerinnen und Handwerker in Sachsen-Anhalt sollen dazu animiert werden, ihre Meisterprüfung zu machen. 1.000 Euro Bonus soll es dafür geben. Die Förderung hat ein klares Ziel.

Die Meisterausbildung im Handwerk soll in Sachsen-Anhalt mit einem Bonus belohnt werden. (Symbolbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalt fördert ab sofort angehende Meister im Handwerk. Absolventinnen und Absolventen einer Meisterausbildung können nach Angaben des Wirtschaftsministeriums einen einmaligen Bonus in Höhe von 1.000 Euro bekommen. Neben Handwerksmeistern können demnach auch Fachkaufleute, Fachwirte und Industriemeister gefördert werden. „Neben unserer Meistergründungsprämie und der Prämie für Schülerpraktika soll der Meisterbonus Anreize schaffen, sich fortzubilden und zu qualifizieren“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). Ziel müsse es sein, das Handwerk fit für die Zukunft zu machen und dem Fachkräftemangel gezielt entgegenzuwirken.

Es sei ein positives Signal für Gesellen, sich für eine qualifizierte Nachfolge in den kleinen und mittelständischen Unternehmen stark zu machen, betonte die Vizepräsidentin der Handwerkskammer Halle, Britta Grahneis. Und Andreas Dieckmann, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, ergänzte, der Meisterbonus fördere nicht nur die persönliche Weiterbildung, sondern trage auch zur Fachkräftesicherung in Sachsen-Anhalt bei. Künftige Betriebsnachfolgen und Existenzgründungen sollen so abgesichert werden.