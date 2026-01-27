Landtagspräsident Schellenberger fordert, im Alltag gegen Rassismus und Ausgrenzung einzutreten. Sachsen-Anhalt erinnert am Holocaust-Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist an verschiedenen Orten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. „Wir gedenken der Millionen Menschen, die verfolgt, entrechtet und ermordet wurden“, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) bei einer Gedenkstunde im Parlament in Magdeburg. Im Mittelpunkt standen dort besonders Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

„Es ist ein Tag, Haltung zu zeigen“, sagte Schellenberger. „Auch heute beginnt die Verteidigung der Demokratie im Alltag, dort, wo Menschen Antisemitismus, Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung widersprechen.“

Der Holocaust-Gedenktag ist ein internationaler Gedenktag, der jährlich am 27. Januar begangen wird. Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit.