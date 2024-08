Ein Schmutzteppich schwimmt auf dem Fluss, in der Luft liegt der Geruch von Diesel und Öl. Woher kommt die Verunreinigung der Saale in Bernburg?

Saale in Bernburg verunreinigt

Bernburg - An der Personenfähre Bernburg ist die Saale laut Wasserschutzpolizei auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern verunreinigt worden. Es sei ein Diesel- und Ölgeruch wahrzunehmen, erklärte ein Beamter in Magdeburg. Vom Hubschrauber aus sei die Größe der in Regenbogenfarben schimmernden Verunreinigung ermittelt worden.

Aufgrund von Wind und Strömung sei sie zerrissen gewesen, habe sich aber vor der Schleuse wieder gesammelt und sei auch durch die Schleuse gelangt. Woher die Verunreinigung stamme, war zunächst nicht klar.

Es seien mehrere Feuerwehren und auch das Umweltamt im Einsatz gewesen. Eine Ölsperre sei über die gesamte Saale ausgebracht worden, um die Verunreinigung aufzunehmen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.