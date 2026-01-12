weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Winterwetter: S3 der S-Bahn Hannover fällt weiter aus

Winterwetter S3 der S-Bahn Hannover fällt weiter aus

Wer in und um Hannover mit der S-Bahn unterwegs ist, braucht weiter Geduld: Wegen des Winterwetters kommt es auf einer wichtigen Linie zu Ausfällen und Ersatzverkehr.

Von dpa 12.01.2026, 07:58
Schnee, Eis und Kälte bremsen den Bahnverkehr in Niedersachsen.
Schnee, Eis und Kälte bremsen den Bahnverkehr in Niedersachsen. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover - Bei der S-Bahn Hannover fällt die Linie S3 zwischen Hannover und Hildesheim weiterhin aus. Zwischen Lehrte und Hildesheim sei ein Busnotverkehr eingerichtet, heißt es auf der Internetseite der S-Bahn Hannover. Fahrgäste könnten ab Hannover Hauptbahnhof in Richtung Lehrte auf die Linie S7 ausweichen.

Zudem könne der Bahnhof Hannover Messe/Laatzen nicht bedient werden, hieß es. Es müsse weiterhin mit Verspätungen und kurzfristigen Einschränkungen gerechnet werden.