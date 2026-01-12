Nach einem Brand in Veltheim kommen zwei Senioren mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Veltheim - Bei einem Brand eines Wohnhauses in Veltheim (Ohe) haben zwei Bewohner erhebliche Verbrennungen erlitten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brach das Feuer im Landkreis Wolfenbüttel aus bislang unbekannter Ursache gegen 21 Uhr aus. Der 85-jährige Mann und die 84-jährige Frau wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Wohnhaus sei eher gering, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Polizei laufen.