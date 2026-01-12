Trotz Schnee und Kälte: Die Flughäfen in Hannover und Bremen melden einen fast reibungslosen Betrieb.

Hannover/Bremen - An den Flughäfen Hannover und Bremen läuft der Flugbetrieb trotz der winterlichen Bedingungen weitgehend regulär. Es gebe keine größeren Probleme, teilten beide Airports auf Anfrage mir. „Der Flugverkehr läuft regulär“, sagte ein Sprecher des Flughafens Bremen. „Aktuell läuft alles nach Plan“, hieß es von einer Sprecherin in Hannover.

In Hannover gab es den Angaben zufolge am Morgen zwei gestrichene Abflüge: nach Frankfurt und nach Istanbul.

In Bremen gab es eine Verspätung aus Frankfurt und einen Flugausfall aus Zürich. In Bremen selbst gebe es aber keine Einschränkungen. „Alles kann starten alles kann landen“, so der Sprecher.