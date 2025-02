Berlin - Ein Unbekannter hat bei einem Streit an einem S-Bahnhof in Berlin-Neukölln einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein 26-Jähriger stieg am Samstagabend mit einem Begleiter, 21 Jahre alt, an der Sonnenallee aus dem Zug, wie die Polizei mitteilte. Auf dem Bahnsteig gerieten sie demnach mit einer Personengruppe aneinander - den Angaben zufolge Jugendliche und Heranwachsende.Die Unbekannten sollen zunächst die Männer mit Reizgas besprüht haben. Mit Augenreizungen versuchten beide, sich zu entfernen. Einer der Angreifer ließ jedoch nicht von ihnen ab und stach demnach mehrfach mit einem Messer auf den 26-Jährigen ein. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an einer Hand und am Gesäß. Die Gruppe flüchtete unerkannt.Rettungskräfte stabilisierten die lebensgefährliche Verletzung an der Hand und brachten den Mann zur Notoperation ins Krankenhaus. Lebensgefahr solle nicht mehr bestehen, teilten die Beamten mit. Sein Begleiter wurde vor Ort versorgt. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.