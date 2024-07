Eine S-Bahn hat einen Mann in Strausberg erfasst. Er ist noch am Unfallort gestorben. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Strausberg - Eine S-Bahn hat einen Mann am S-Bahnhof in Strausberg erfasst. Der Mann starb am Freitagabend vor Ort, wie die Polizei in Fürstenwalde mitteilte. Demnach hatte der Mann aus ungeklärten Gründen das Gleisbett betreten und war dann von der Bahn erfasst worden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.