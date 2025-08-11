Infolge der EU-Sanktionen gegen Russland steht ein russischer Jet seit Jahren am BER. Was damit passiert, ist unklar.

Schönefeld - Aufgrund der Sanktionen der EU gegen Russland ist ein Geschäftsreiseflugzeug des Typs Hawker 800XP seit einigen Jahren am Hauptstadtflughafen BER gestrandet - und verursacht dort Kosten. „Wir können grundsätzlich bestätigen, dass dieses Flugzeug noch auf dem Gelände des BER abgestellt ist“, teilte ein Flughafensprecher auf Anfrage mit. Zuvor hatte der WDR berichtet, dass die Maschine bereits seit Februar 2022 in Schönefeld festgesetzt sei.

Auch an anderen deutschen Flughäfen stehen demnach noch russische Flugzeuge, einige davon sind große Frachtmaschinen. Was mit ihnen passiert, ist bisher unklar. Der BER verweist für Fragen zur Dauer der Festsetzung an die zuständigen Behörden. Eigentlich kostet das Abstellen von Flugzeugen am Flughafen viel Geld.

Für die Positionierung eines Flugzeugs wie die Hawker 800XP fallen etwa laut BER-Kostentabelle allein für die ersten drei Stunden derzeit 77,63 Euro an. Ob diese Einordnung Anwendung finde, sei allerdings sehr fraglich, betonte der Sprecher. Schließlich handele es sich hier um einen Sonderfall.