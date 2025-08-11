Ein auf dem Parkplatz des Kyffhäuserdenkmals in Nordthüringen verunglücktes Auto hat zu einem Einsatz von Polizei und Abschleppdienst geführt.

Kyffhäuser - Beim Öffnen eines Fensters durch den Beifahrer hat sich ein Auto auf dem Parkplatz des Kyffhäuserdenkmals in Nordthüringen selbstständig gemacht und ist einen Abhang herunter gerollt. Nach sieben Metern stoppte ein im Weg stehender Baum das Auto, wie die Polizei mitteilte. Nach Polizeiangaben hatte der 28-Jährige vom Beifahrersitz aus bei eingelegtem Gang die Zündung eingeschaltet, um den elektronischen Fensterheber zu bewegen. Da die Handbremse wohl nicht angezogen war, rollte das Auto los.

Der 28-Jährige zog sich bei der unfreiwilligen Bergabfahrt leichte Kopfverletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. Der Fahrzeugführer sei zum Unfallzeitpunkt nicht im Auto gewesen. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst vom Abhang geholt.