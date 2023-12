Leipzig - Das russische Generalkonsulat in Leipzig ist geschlossen. Das hat eine Sprecherin der russischen Botschaft in Berlin am Dienstag auf Anfrage bestätigt. Mit Anliegen sollten sich die Menschen an die konsularische Abteilung der Botschaft in Berlin wenden. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet. Demnach ist das Generalkonsulat in Leipzig seit 20. November geschlossen.

Ende Mai hatte die Bundesregierung Russland als Reaktion auf die Ausweisung von deutschen Bediensteten den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt. Vom Jahresende an dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben. Welches der Konsulate Hamburg, Bonn, Frankfurt, Leipzig und München offen bleibe, entscheidet Russland nach Angaben des Auswärtigen Amtes selbst.

Ende November hatte der Hamburger Senat mitgeteilt, dass das Generalkonsulat in der Hansestadt zum Jahresende geschlossen wird. Sämtliche Hoheitszeichen müssten entfernt werden.