Frankfurt (Oder) - Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) steht angesichts weiter sinkender Studierendenzahlen vor einer Neuausrichtung. Die Hochschul-Spitze setzt dabei auch auf modernere Lehrformate: Der klassische Hörsaal für Vorlesungen soll aufgelöst werden, stattdessen sollen runde Tische eher eine Konferenzatmosphäre schaffen. Das kündigte die Hochschul-Spitze in Frankfurt (Oder) an. Die Viadrina will zudem mit neuen Studiengängen wieder mehr Studierende erreichen und schließt nicht aus, weniger nachgefragte Angebote einzustellen.

Ein Reformkonzept der Universität im Grenzgebiet zu Polen soll bis Anfang Juli stehen und dann dem Wissenschaftsministerium vorgestellt werden. Die Zahl der Studierenden lag im Wintersemester 2018/19 laut Hochschule auf dem Niveau um 6.500. Derzeit sind rund 3.700 Menschen eingeschrieben. Auch an anderen deutschen Hochschul-Standort sind die Studentenzahlen gesunken.

Hochschul-Präsident: Stärker auf Qualität setzen

Viadrina-Präsident Eduard Mühle sagte auf die Frage nach den Gründen: „Vielleicht haben wir uns nicht genügend angestrengt.“ Auch das Marketing der Hochschule müsse verbessert werden. Zudem gingen viele junge Menschen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an private Hochschulen. Mühle sagte, die rückläufigen Studierendenzahlen seien aber auch eine Chance, weil sich die Hochschule stärker auf die Qualität konzentrieren könne.

Die Viadrina legt einen internationalen Schwerpunkt auf Osteuropa, vor allem auf das Nachbarland Polen aber auch auf die Ukraine.

Vize-Präsident: Studium nicht als Unterhaltungsprogramm sehen

Von ihren Studenten erwartet die Universität künftig mehr Ernsthaftigkeit im Studium. Lehrveranstaltungen seien kein „optionales Unterhaltungsprogramm“, sagte der Viadrina-Vizepräsident für Lehre und Studium, Christoph Brömmelmeyer, der selber Wirtschaftsrecht lehrt. Er sei kein Entertainer und könne Studierende nicht nur damit gewinnen, dass er sehr unterhaltsam sei. „Ich bin nicht Jan Böhmermann.“

Die Hochschule will wieder eine „Kultur der Verbindlichkeit“ etablieren, so dass die Studenten wirklich an wichtigen Lehrveranstaltungen teilnehmen. „Man muss sich ernsthaft mit Themen auseinandersetzen“, sagte Brömmelmeyer.

Konferenzformat statt Vorlesung

Der Lehrunterricht soll zudem moderner werden: Die Viadrina will auf konventionellen Frontalunterricht verzichten, bei dem der Professor vorn am Pult steht und seine Studenten in festen Stuhlreihen vor ihm sitzen. „Gute Lehre soll zum Markenzeichen werden“, sagte Brömmelmeyer. Er wähle bereits Konferenzformate am runden Tisch, weil es so eine stärkere Bereitschaft der zur Mitarbeit gebe.

Neues BWL-Modell: Drei Tage Uni, zwei Tage Kanzlei

Die Europa-Universität setzt auch auf duale Studiengänge beispielsweise nach dem Modell „Drei Tage Uni - zwei Tage beim Arbeitgeber“. Ab Herbst starte ein Betriebswirtschaftsstudium („Business Taxation“), bei dem Studierende auch in Steuerberatungskanzleien arbeiteten, sagte Viadrina-Professorin Christina Elschner.

Geplant sind neue Studiengänge unter anderem auch im Themenfeld Digitalisierung, Migration und Nachhaltigkeit. Die Viadrina hofft, möglichst zum Wintersemester 2026/2027 erste Angebote machen zu können, wie die Hochschulleitung ankündigte.

Laut Amt für Statistik waren im Sommersemester 2024 insgesamt 48.133 Studierende an den Hochschulen in Brandenburg eingeschrieben. Das waren 1.726 Studierende mehr als im vorangegangenen Sommersemester.