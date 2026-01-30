Mehr als eine Million Blumenzwiebeln wurden für die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis gepflanzt. Doch wegen des Wetters ruhen derzeit die Gärtnerarbeiten.

Leinefelde-Worbis - Bereit auf der Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) zu erblühen: Knapp drei Monate vor der Eröffnung sind mehr als eine Million Blumenzwiebeln gepflanzt worden. Wie die Landesgartenschau Leinefelde-Worbis mitteilte, wurden zudem ein Großteil des Rindenmulchs verlegt und die meisten Themengärten gebaut.

Nach Angaben des Veranstalters ruhen wegen des Wetters derzeit die Gärtnerarbeiten. Wegen der Witterung, aber auch wegen Lieferengpässen, der Corona-Pandemie und archäologischen Funden hatte es bereits vorher Verzögerungen gegeben.

Die 5. Thüringer Landesgartenschau findet vom 23. April bis zum 11. Oktober statt. Die Besucher erwarten Grünanlagen, Blumenschauen sowie Spiel- und Veranstaltungsflächen. „Viele Pflanzflächen werden sich erst im Laufe der Saison vollständig entfalten, sodass sich der Charakter der Gartenschau über die Monate hinweg sichtbar verändern wird – vom frischen Frühjahr bis in den Spätsommer hinein“, teilten die Veranstalter mit.