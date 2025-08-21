Feuerwehreinsatz Rund 600.000 Euro Schaden bei Traktorbrand
Bei Bothenheilingen fängt der Anhänger einer landwirtschaftlichen Maschine während der Arbeit Feuer. Der Fahrer kann sich retten, doch das Gespann brennt vollständig aus.
Nottertal-Heilinger Höhen - Ein Traktor mit Anhänger ist durch einen Brand bei Bothenheilingen (Unstrut-Hainich-Kreis) vollständig zerstört worden. Der Schaden wird nach Polizeiangaben aktuell auf etwa 600.000 Euro geschätzt.
Die angehängte Ballenpresse der Maschine war am Mittwoch in dem Ortsteil von Nottertal-Heilinger Höhen plötzlich in Flammen aufgegangen, hieß es. Ein technischer Defekt ist laut Polizei wahrscheinlich. Die Feuerwehr löschte das Gespann, verletzt wurde niemand.