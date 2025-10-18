In Emden brennt eine Autowerkstatt, das Feuer greift auf neun Autos über. Der Schaden liegt bei rund einer halben Million Euro. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kam.

Emden - Bei einem Brand in einer Autowerkstatt soll ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden sein. In der Nacht auf Samstag brach in Emden zunächst ein Feuer in einer Werkstatt aus, das anschließend auf neun Autos übergriff, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.