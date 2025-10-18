Der Einsatz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld könnte noch einige Stunden dauern. Vor Ort sind zahlreiche Einsatzkräfte verschiedener Ortsfeuerwehren.

Zerbst - In der Nähe von Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld löscht die Feuerwehr derzeit einen größeren Brand. „Wir sind da vor Ort“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Dem Bericht zufolge brennt in Deetz unweit von Zerbst eine ehemalige Eisdiele. Das Feuer in dem Ort im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sei demnach am Morgen ausgebrochen. Weitere Angaben konnten Polizei und Feuerwehr vorerst nicht machen.