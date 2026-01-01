weather schneeregen
Neujahrstradition Rund 300 Traktoren bei Lichterfahrt in Magdeburg erwartet

Festlich geschmückte Traktoren rollen durch Magdeburg – und sammeln dabei Spenden für einen Baby-Notarztwagen. Wo die Lichterfahrt entlangführt.

Von dpa 01.01.2026, 13:55
Mit der Lichterfahrt wollen die Landwirte für einen guten Zweck Geld sammeln. (Archivbild)
Magdeburg - Rund 300 festlich geschmückte Traktoren und Lastwagen werden am Abend bei der Lichterfahrt der Landwirte in Magdeburg erwartet. Nach Angaben der Veranstalter geht die Fahrt in diesem Jahr vom Börde-Park im Südwesten der Stadt über Stadtfeld bis zum Domplatz. Mit ihrer Aktion wollen die Landwirte auch Spenden für einen Baby-Notarztwagen sammeln.