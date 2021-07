Rund 300 Getränkekisten fallen aus Laster auf Straße

Bleicherode/dpa. - Mehrere Hundert Getränkekisten sind am Mittwoch in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) aus einem Getränkelieferwagen gefallen. Die überwiegend mit Apfelschorle gefüllten Kisten seien im Ortsteil Wipperdorf vom Anhänger gefallen, nachdem sich die Ladeklappe in einer Kurve plötzlich öffnete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Rund 300 Kisten verteilten sich auf der Straße und dem angrenzenden Gehweg. Der Schaden wurde zunächst auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.