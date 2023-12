Leipzig/München - Der Opernsänger José Carreras hat mit seiner Fernseh-Spendengala dieses Jahr rund 3,3 Millionen Euro für seine Leukämie-Stiftung gesammelt. „Es ist wunderbar, wie Millionen Menschen Herz für Leukämie-Patienten und der deren Familien zeigen“, sagte der 77-jährige Carreras laut Mitteilung seiner Stiftung vom späten Donnerstagabend.

Die 29. Benefizshow wurde am Donnerstag live aus Leipzig im MDR übertragen. An der Seite Carreras führten die Moderatoren Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig durch den Abend. Unterstützt wurde die Spendensammlung wie jedes Jahr von Stars, darunter Herbert Grönemeyer, Jeanette Biedermann und Santiano. An den Spendentelefonen saßen Schauspielerinnen wie Mariella Ahrens und Ronja Forcher, aber auch Sport-Promis wie Ex-Profiboxer Axel Schulz.

Das gesammelte Geld kommt der Stiftung des Künstlers zugute, die wissenschaftliche Forschungen und Sozialprojekte finanziert. Carreras war 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Einige Jahre nach seiner Heilung gründete er die Stiftung. Bislang sind laut Stiftungsangaben mehr als 235 Millionen Euro für den Kampf gegen Leukämie gesammelt worden.