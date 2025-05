Die Thüringer Bachwochen haben in diesem Jahr spät begonnen und sich bis in den Mai gezogen. Das hat sich bei der Besucherzahl des Festivals bemerkbar gemacht.

Erfurt - Die Thüringer Bachwochen haben in diesem Jahr nach Veranstalterangaben rund 17.800 Musikfreunde angelockt. Das waren deutlich weniger als zur 20. Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr, die rund 24.300 Besucher zählte. Intendant Carsten Hinrichs sieht den Grund für den Rückgang in dem späteren Zeitpunkt, zu dem das Festival in diesem Jahr ausgetragen wurde. Die Saison 2025 habe gezeigt, dass ein Festival, das bis in den Mai hinein reiche, unter anderem durch Osterferien, Brückentage und sommerliche Temperaturen durchaus Konkurrenz bekomme.

Hinrichs, der erstmals als Intendant das Programm des größten Klassikfestivals in Thüringen verantwortete, zeigte sich mit dem Zuspruch dennoch zufrieden: „Wir haben ein leidenschaftliches Fest für die Musik erlebt und viele musikalische Höhepunkte gefeiert.“

In den vergangenen dreieinhalb Wochen standen mehr als 60 Konzertangebote auf dem Programm. Die Thüringer Bachwochen sollten am Abend mit einem Konzert des britischen Ensembles ORA Singers im Erfurter Dom zu Ende gehen. Im kommenden Jahr werden die Thüringer Bachwochen vom 27. März bis 19. April veranstaltet.