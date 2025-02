In rund 2.500 Wahllokalen können die Wahlberechtigten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Sie entscheiden so mit über die neue Zusammensetzung des künftigen Bundestages.

Rund 1,7 Millionen Menschen in Thüringen zur Wahl aufgerufen

In Thüringen können knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen können sich heute rund 1,7 Millionen Menschen an der Bundestagswahl beteiligen. Die rund 2.500 Wahllokale im Land haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zehntausende Thüringerinnen und Thüringer haben ihre Entscheidung aber schon per Briefwahl getroffen, wie aus Daten des Landesamtes für Statistik hervorgeht.

Die Wahlberechtigten haben zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen sie eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten, die in ihrem jeweiligen Wahlkreis antreten. In Thüringen gibt es dafür 73 Bewerber in den acht Wahlkreisen. Darunter sind auch Einzelbewerber, die nicht von einer Partei aufgestellt wurden.

Rund 20.000 Wahlhelfer im Einsatz

Mit der Zweitstimme soll eine Partei gewählt werden - mit ihr entscheidet der Wähler mit darüber, wie stark sie gegebenenfalls im Bundestag vertreten sein wird. Nach Angaben des Landeswahlleiters stehen im Freistaat insgesamt elf Parteien mit eigenen Landeslisten sowie einige Einzelkandidaten zur Wahl.

Am Wahltag kommen in Thüringen rund 20.000 Wahlhelfer zum Einsatz. Die Auszählung beginnt gleich nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr.